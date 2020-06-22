5 yaşındaki Can, şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti

DHA 22 Haziran 2020 Pazartesi 14:58 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 14:58

Ailesiyle birlikte Sinop sahilinde gezen Can Yılmaz’ın canı dondurma istedi. Maraş dondurmacısının önüne gelen Can Yılmaz, sipariş verdi. Dondurma toplarını külaha koyan dondurmacı, küçük çocuğa şaka yaptı. Meşhur dondurma şakası karşısında öfkelenen ve birkaç hamlesine rağmen dondurmayı alamayan küçük Can, 'Baba hemen polisi ara, dondurmayı vermiyor' diye seslendi. Çocuğun üzüldüğünü gören dondurmacı, önce Can’dan özür diledi, daha sonra ise dondurmasını verdi. Dondurmayla birlikte yolda yürüyen Can, karşısına çıkan polise de durumu anlatarak, dondurmacıyı şikâyet etti.

Küçük Can’ın dondurmayı alma çabalarına ait cep telefonu kamerası görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi odağı oldu.