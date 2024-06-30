İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2024 Pazar / 24 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8826
  • EURO
    35,1821
  • ALTIN
    2450.33
  • BIST100
    10647.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 5 yaşındaki oğlu tabancayla oynarken kazara vurmuş
Güncel

5 yaşındaki oğlu tabancayla oynarken kazara vurmuş

Kayseri'de evinin salonunda tabancayla başından vurulduktan bir gün sonra hayatını kaybeden Suriye uyruklu Cüneyt Rahim'i (24), 5 yaşındaki oğlu B.R.'nin tabancayla oynarken kazara vurduğu ortaya çıktı.

DHA30 Haziran 2024 Pazar 10:53 - Güncelleme:
5 yaşındaki oğlu tabancayla oynarken kazara vurmuş
ABONE OL

Olay, 22 Haziran'da saat 10.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Karamanlı Sokak'taki 2 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Suriye uyruklu Cüneyt Rahim, evinin salonunda tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Rahim, burada yapılan müdahalelere rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti. Rahimin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Rahim'in 5 yaşındaki oğlu B.R.'nin babasının silahını bulduğu, oynarken de kazara 1 el ateş ederek, babasını başından vurduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.