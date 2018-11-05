5 yıldır sahte kimlikle gezen kişi jandarma ekiplerinin yol kontrolünde yakalandı

Gölcük İlçe Jandarma ekipleri dün Hamidiye Köyü'nde yol kontrolünde durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada kimliğinde A. K isimli olan ancak yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında asıl isminin A.T olduğunu tespit ettiği kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemesinde 5 yıldır sahte kimlikle dolaşan A.T'nin çeşitli suçlardan 22 yıl kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerinin ardından A.T Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi.