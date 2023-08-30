İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2023 Çarşamba / 14 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7484
  • EURO
    29,2455
  • ALTIN
    1671.98
  • BIST100
    7907.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 50 bin liralık borç için ikinci cinayet! 4 ay önce katil olan emlakçı, cinayete kurban gitti
Güncel

50 bin liralık borç için ikinci cinayet! 4 ay önce katil olan emlakçı, cinayete kurban gitti

Bursa'da 4 ay önce cinayet olayına karışan ancak denetimli serbestlik ile cezaevinden çıkan 41 yaşındaki emlakçı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

IHA30 Ağustos 2023 Çarşamba 15:31 - Güncelleme:
50 bin liralık borç için ikinci cinayet! 4 ay önce katil olan emlakçı, cinayete kurban gitti
ABONE OL

Olay merkez Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi.

4 ay önce 50 bin lira borçlusu olduğu Uğur Ermiş'i çıkan tartışmada bıçakla ölümüne sebep olan Engin Altan cezaevine girdikten sonra yargılama sonrası denetimli serbestlik ile serbest kaldı.

Uğur Ermiş'in hayatını kaybettiği olayda, ayağından tabancayla vurulan Engin Altan, bugün merkez Nilüfer ilçesi Turan sokak üzerindeyken, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

10 el ateş eden zanlı, kayıplara karışırken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis olay yerinde 33 adet boş kovan buldu.

Cinayet Masası dedektifleri, olayın nisan ayında gerçekleşen ve Uğur Ermiş'in hayatını kaybettiği cinayetin devamı olma ihtimali üzerinde duruyor.

Nisan ayındaki cinayet ise 50 bin liralık alacak verecek meselesi yüzünden işlenmişti.

  • cinayet bursa
  • serbestlik emlakçı
  • silahlı saldırı
  • hayatını kaybetti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.