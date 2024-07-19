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50 gemiyle geçit töreni! MSB, KKTC'de nefes kesecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı için yarın 50 gemiyle gerçekleştirilecek geçit törenine tüm Kıbrıslıların davet edildiğini bildirdi.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 12:09 - Güncelleme:
50 gemiyle geçit töreni! MSB, KKTC'de nefes kesecek
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Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim" dizeleriyle yapılan paylaşımda, "Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılında, Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Yarın 50 gemiyle gerçekleşecek geçit törenine tüm Kıbrıslı kardeşlerimizi bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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