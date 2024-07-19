50 gemiyle geçit töreni! MSB, KKTC'de nefes kesecek

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim" dizeleriyle yapılan paylaşımda, "Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılında, Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Yarın 50 gemiyle gerçekleşecek geçit törenine tüm Kıbrıslı kardeşlerimizi bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu kadar yürekten çağırma beni,

Bir gece ansızın gelebilirim... ����



Mutlu Barış Harekâtı'nın 50'nci yılında, Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.



Yarın 50 gemiyle... pic.twitter.com/8Uj3bmamEi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2024