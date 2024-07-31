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  • 50 gün sürecek! Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
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50 gün sürecek! Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişi, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde kapatıldı.

AA31 Temmuz 2024 Çarşamba 09:12 - Güncelleme:
50 gün sürecek! Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
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Çalışmalar kapsamında, otoyolun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılacak, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacak.

Bu nedenle güzergah, İstanbul yönünde 19 Eylül saat 17.00'ye kadar 50 gün süreyle kapatıldı. Karayolları ekiplerince Abant gişelerine dubalar yerleştirildi.

Bölgede bu süre boyunca İstanbul istikametindeki trafik, Abant kavşağından D-100 kara yolu üzerinden sağlanacak. Otoyolun Ankara istikametinde ise trafik normal seyrinde ilerleyecek.

  • Bolu Dağı
  • Trafik Kapatma
  • İstanbul-Ankara Ulaşım

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