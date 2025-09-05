İSTANBUL 29°C / 22°C
50 milyar liralık gayrimenkul vurgunu önlendi: Sahte evrak çetesi çökertildi

Sahte belgelerle şirketlere ait gayrimenkulleri ele geçirip satan suç örgütüne yönelik Yalova merkezli üç operasyonun ardından tutuklu sayısı 20'ye yükseldi.

5 Eylül 2025 Cuma 22:54
Valilikten yapılan açıklamada, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve rüşvet" suçlarına ilişkin ülke genelinde, ticari şirketleri sahte belgelerle ele geçirerek gayrimenkullerini satan bir suç örgütünün tespit edildiği belirtildi.

7 Kasım 2024 tarihinden itibaren yürütülen titiz çalışmalar sonucunda örgütün Yalova, İstanbul, Ordu, Antalya ve Bursa illerinde gayrimenkulü çok olan şirketleri hedef aldığının anlaşıldığı, satış işlemleri sırasında alınan tedbirlerle yaklaşık 50 milyar lira değerindeki 8 şirkete ait gayrimenkulün satışının engellendiği ifade edildi.

Örgütün sahte evrak ürettiği ofisin belirlenmesinin ardından, 17 Aralık 2024 ve 13 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılan operasyonlarla örgüt lideri dahil 17 şüphelinin tutuklandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tahkikatın devamında, MASAK verileri de incelenmiş, 2 Eylül 2025 günü Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Bitlis illerinde örgüt üyesi olduğu tespit edilen A.U, M.K, L.S, C.İ, İ.A. ve H.Ç. isimli şahıslar eş zamanlı üçüncü dalga operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda 20 adet dijital materyal, 4 adet noter evrakı (suçta kullanıldığı değerlendirilen), 10 adet banka/kredi kartı ele geçirilmiştir. 4 Eylül 2025 günü adli mercilere sevk edilen şüphelilerden A.U, M.K. ve H.Ç. hakkında adli kontrol tedbir kararı uygulanırken, L.S, C.İ. ve İ.A. isimli şüpheli şahıslar tutuklanmıştır. Suç örgütüne yönelik düzenlenen üç operasyon kapsamında toplamda, 34 şüpheli gözaltına alınmış, 20 şüpheli tutuklanmış, 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbir kararı uygulanmıştır."

