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Güncel

50 milyon kez paylaşıldı: Siyonizm destekçisi 'Bild' rahatsız oldu

Almanya merkezli Bild Gazetesi işgalci İsrail'in Refah'ta insanları diri diri yaktığı saldırı sonrası sosyal medyada paylaşılan, 'Refah'a dikkat çeken' kampanyalardan rahatsız oldu. 50 milyondan fazla paylaşılan ve yapay zeka ile üretilen 'All Eyes On Rafah' yazısının paniklettiği Bild, 'Bu viral fotoğraf terörü ödüllendiriyor' başlığını attı.

30 Mayıs 2024 Perşembe 22:14 - Güncelleme:
50 milyon kez paylaşıldı: Siyonizm destekçisi 'Bild' rahatsız oldu
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İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bini aştı.

Soykırımcı İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının 'saldırıları durdurma' kararına rağmen Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına saldırı düzenledi.

İnsanları canlı canlı yakan, bebeklerin kafalarını kopartan terör devleti, tüm dünyanın gözü önünde 46 cana daha kıydı.

YAPAY ZEKA ÜRETTİ: 50 MİLYON KEZ PAYLAŞILDI

Tüm dünyayı ayaklandıran gelişme sosyal medyada da büyük yankı buldu.

Birçok medya kuruluşu ile sivil toplum örgütleri özellikle Instagram'dan 'Refah'a dikkat çeken' kampanyalar düzenledi.

MİLYONLARIN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF BILD'İ PANİKLETTİ

Saatler içerisinde sanat camiasından spora milyonlarca kullanıcı tarafından paylaşılan görseller, Almanya merkezli, Avrupa'nın en büyük, dünyanın da üçüncü büyük tirajlı gazetesi Bild'i rahatsız etti.

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