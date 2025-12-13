İSTANBUL 14°C / 8°C
Güncel

50 yıl sonra şaşırtan gelişme! Kayıp uçak bulundu mu?

Youtuber Nedim Kuru, 30 Ocak 1975'te İzmir-İstanbul seferini yaparken Marmara Denizi'ne düşen ve enkazına ulaşılamayan Bursa uçağının yerini tespit ettiklerini ve uçağa ait bazı parçalara ulaştıklarını iddia etti.

HABER MERKEZİ13 Aralık 2025 Cumartesi 08:18 - Güncelleme:
50 yıl sonra şaşırtan gelişme! Kayıp uçak bulundu mu?
Türk Hava Yolları'nın (THY) 30 Ocak 1975'te İzmir-İstanbul seferini yaparken inişe geçtiği sırada Büyükçekmece açıklarında Marmara Denizi'ne düşen uçağına 50 yıl sonra ulaşıldı. Youtuber Nedim Kuru, su altı drone'u ile yaptığı dalışta yarım asır sonra enkaz parçalarına ulaşmayı başardı. Kuru, deniz altındaki parçaların görüntüsünü de sosyal medya hesabından paylaştı.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Kazanın üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen resmi olarak bulunamayan enkazın yerini tespit ettiğini söyleyen Kuru, yaptığı araştırmada büyük bir alüminyum parçayı görüntüledi. Parçanın uçağa ait olabileceğini belirten Kuru, şöyle konuştu: "1975 yılında teknolojinin yeterince gelişmemiş olması nedeniyle enkaz çıkarılamamış. Ancak bulduğumuz parçaların enkaza ait olduğunu düşünüyoruz. Artık enkazın yerini biliyoruz. Biz drone ile daldığımızda bir parçadan oldukça şüphelendik. Çünkü büyük, ikiye katlanmış alüminyum bir parçaydı."

Nedim Kuru yıllardır uçak enkazını arıyordu.

YENİDEN DALACAK!

Bölgede önümüzdeki günlerde ikinci bir dalış daha gerçekleştireceklerini duyuran Kuru, enkazın resmi olarak tespit edilip denizden çıkarılması için yetkililere çağrıda bulundu. n İHA

CESETLER BİLE BULUNAMADI

Uçakta 41 yolcu ile hostesin çocuğu dahil 42 kişi vardı. 50 yıl geçmesine rağmen ne uçağın karakutusuna ne de yolcuların bedenlerine ulaşıldı.

ÜNLÜLERİN YAKINLARI DA İÇİNDEYDİ

Uçak kazasında ünlü Teknik Direktör Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu ve şarkıcı Seyyal Taner'in hostes kardeşi Serap Özşahin gibi isimler de bulunuyordu.

34 YIL SONRA EN ACI TESADÜF

Marmara'ya düşen uçağın pilotu Mehmet Topçuoğlu'nun kızı Elçin İstektepe, 34 yıl sonra aynı acıyla sarsılmıştı. 25 Mart 2009'da Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldüğü kazada helikopteri kullanan pilot Mustafa Kaya, İstektepe'nin eşiydi.

LANETLİ FOKKER'LER!

THY'nin envanterinde bulunan beş Fokker F-28 tipi uçaktan ikisi de İzmir ve Ankara'da düşmüştü. Marmara'daki kaza ise bu modelin üçüncü büyük felaketi oldu. Bu olayın ardından filosunda kalan iki F-28 güvenlik gerekçesiyle hizmetten çıkarıldı.

