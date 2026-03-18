Belediye önünde toplanan esnaf, toplu taşıma hizmetini uzun yıllardır büyük bir özveriyle sürdürdüklerini vurgularken, mevcut ekonomik şartların işlerini her geçen gün daha da zorlaştırdığını ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde daha önce alınan karar doğrultusunda ücretsiz ve indirimli yolculuklar için işletmecilere gelir desteği sağlanmasının öngörüldüğü hatırlatılan açıklamada, bu desteklerin sahaya yansıması konusunda bazı aksaklıklar yaşandığı dile getirildi.

Esnaf temsilcileri, özellikle son dönemde yapılan ücret düzenlemelerinin kendi hak edişlerine yeterince yansımadığını düşündüklerini belirterek, sürecin daha şeffaf ve dengeli şekilde yürütülmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Yaklaşık 50 yılı aşkın süredir Bursa'da toplu taşıma hizmeti sunduklarını hatırlatan esnaf, artan akaryakıt fiyatları, personel giderleri ve bakım maliyetleri karşısında hizmeti sürdürülebilir kılmanın giderek zorlaştığına dikkat çekti.

Toplu taşıma ücretlerine yeni bir zam talep etmediklerini özellikle vurgulayan esnaf, mevcut tarifelerde yapılan artışların kendi gelirlerine de hakkaniyetli şekilde yansıtılmasını beklediklerini belirtti.

Açıklamada ayrıca yolcu başına sağlanan destek ödemelerinin zamanında ve eksiksiz şekilde yapılmasının hem hizmet kalitesinin korunması hem de sistemin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığı ifade edildi.