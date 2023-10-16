“500 bin Filistinli Türkiye'ye alınacak'' iddiasına yalanlama

DMM, Sözcü yazarı Nedim Türkmen'in , "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu; hazırlıklar yapılıyor" iddiasının asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu; hazırlıklar yapılıyor." iddiası doğru değildir.

Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp iddialar tamamen asılsızdır.

"500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu; hazırlıklar yapılıyor." iddiası doğru değildir.



Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp iddialar tamamen asılsızdır.⬇️ pic.twitter.com/stpa9EZtOa — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 16, 2023

TÜRKMEN'İN İDDİASI

Türkmen, Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin "Aldığım duyumlara göre 500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu. Buna ilişkin olarak da Ankara'da ve bizim güneyimizde hazırlıklar yapıldığının duyumunu aldım. 5 milyon nüfusu var Filistin'in bunun yüzde 10'luk diliminin Türkiye'ye alınmasına ilişkin bir çalışmalar yapılıyor" ifadelerini kullanmıştı.