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  • “500 bin Filistinli Türkiye'ye alınacak'' iddiasına yalanlama
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“500 bin Filistinli Türkiye'ye alınacak'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), fondaş Sözcü'nün Filistin iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada, ''500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu; hazırlıklar yapılıyor.' iddiası doğru değildir.' denildi.

16 Ekim 2023 Pazartesi 20:59 - Güncelleme:
“500 bin Filistinli Türkiye'ye alınacak'' iddiasına yalanlama
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DMM, Sözcü yazarı Nedim Türkmen'in , "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu; hazırlıklar yapılıyor" iddiasının asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu; hazırlıklar yapılıyor." iddiası doğru değildir.

Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp iddialar tamamen asılsızdır.

TÜRKMEN'İN İDDİASI

Türkmen, Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin "Aldığım duyumlara göre 500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu. Buna ilişkin olarak da Ankara'da ve bizim güneyimizde hazırlıklar yapıldığının duyumunu aldım. 5 milyon nüfusu var Filistin'in bunun yüzde 10'luk diliminin Türkiye'ye alınmasına ilişkin bir çalışmalar yapılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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