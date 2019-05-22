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500 bin ölçü ve tartı aleti için son gün 28 Mayıs

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaklaşık 500 bin ölçü ve tartı aletinin muayene süresi geçirildiği ya da damgaları bozulduğu için ıskartaya ayrıldığını belirterek, 'Elinizde muayene süresi geçmiş veya damgası bozulmuş ölçü ve tartı aletiniz varsa 28 Mayıs'a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerine ya da yetkili servislere başvurarak bu ölçü tartı aletinizi tekrar kullanabilirsiniz.' dedi.

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Varank, yaptığı açıklamada, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda değişiklik yapıldığını anımsattı.

Söz konusu kanun değişikliğiyle ölçü aletinin muayenesini farkında olmadan yaptırmayan esnafa bir defaya mahsus muafiyet getirildiğini dile getiren Varank, bu kapsamda esnafa çağrıda bulundu.

Bakan Varank, "Elinizde muayene süresi geçmiş veya damgası bozulmuş ölçü ve tartı aletiniz varsa 28 Mayıs'a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerine ya da yetkili servislere başvurarak bu ölçü tartı aletinizi tekrar kullanabilirsiniz." diye konuştu.

"EKONOMİYE KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Kanun düzenlemesiyle getirilen muafiyetin ekonominin üzerindeki yükü azaltacağını ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Tahminlerimize göre 500 bin civarında ölçü ve tartı aleti muayene süresi geçirildiği ya da damgaları bozulduğu için ıskartaya ayrılmış durumda. Biz bunların muayenelerinin yapılarak tekrar ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz. Esnafımızın bu şanstan faydalanmasını istiyoruz. Önemli bir muafiyet, bir defaya mahsus getirildi. Bu tip ölçü ve tartı aletlerini kullanan bütün tüccarlarımız bu muafiyetten faydalanabilir."

ADİL CEZA SİSTEMİ

Varank, kanunda yapılan bir başka değişikliğin de ölçü ve tartı aletlerine yönelik uygulanan idari para cezalarına ilişkin olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ölçü ve tartı aletleri arasında ceza konusunda bir ayrım yoktu. İdari para cezaları, bir esnafın tartısı için de bir akaryakıt istasyonundaki sayaç için de aynıydı. Bu yasayla burada bir ayrışmaya, tabiri caizse daha adaletli duruma geçmiş olduk. Burada bir esnafın terazisiyle bir akaryakıt istasyonuna aynı para cezası kesmeyeceğiz."

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