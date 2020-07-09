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500 bin TL ödülle aranan 'Avareş' kod adlı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinde 500 bin TL'ye kadar ödülle yer alan 'Avareş' kod adlı Musa Bulan'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

DHA09 Temmuz 2020 Perşembe 08:56 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 09:08
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İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran'da Van'ın Çatak ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan 'Avareş' kod adlı Musa Bulan olduğunun belirlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 28 Haziran'da Van Çatak'ta Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede yer alan 'Avareş' kod adlı Musa Bulan olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristlerin sözde Botan saha YJA Star komutan yardımcısı 'Sarya' kod adlı Meyri Kaplan ve 'Vejin' kod adlı Besna Tuman olduğu belirlenmiştir" denildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 8 Haziran'da Van'ın Çatak ilçesi Belbuka Yaylası'nda, yol yapım çalışmasında görevli işçileri taşıyan servis aracına yönelik düzenlenen, 2 işcinin hayatını kaybettiği, 8 8 işçinin de yaralandığı EYP'li saldırının failleri arasında oldukları, daha önce açıklanmıştı.

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