  • 500 saatlik kayıt vahşi saldırıyı aydınlattı! 3 tutuklama
Adana'da bir avize dükkanında çalışan kişiyi başından ve göğsünden tabancayla vurarak ağır yaralayan 2 şüpheli, polis ekiplerinin 20 kilometrelik alanda yaklaşık 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu yakalandı. Emniyette susma hakkını kullanan 2 şüpheli ve saklanmalarına yardım ettiği belirlenen bir şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

IHA9 Mayıs 2026 Cumartesi 10:08
Olay, 5 Mayıs günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin M. (24) ve Enes S. (20) avize dükkanında çalışan Nizamettin A.'ya (34) silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda Yasin M. ile Enes S. tabanca ile Nizamettin A.'ya defalarca ateş açıp, otomobil ile olay yerinden kaçtı. Başından ve göğsünden vurulan Nizamettin A., kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Nizamettin A.'yı hastaneye kaldırdı. Nizamettin A.'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. 20 kilometrelik alanda yaklaşık 500 saatlik görüntüyü incelemeye alan polis, söz konusu şüphelilerin Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.

Belirlemelerin ardından yapılan operasyon ile Yasin M., Enes S. ve saklanmalarına yardımcı olan Yusuf K. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularında Yasin M., Enes S. ve saklanmalarına yardımcı olan Yusuf K.'nin polisin sorularını yanıtsız bırakarak susma hakkını kullandıkları öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

  • adana
  • cinayet
  • avize dükkanı cinayet
  • kamera kaydı

