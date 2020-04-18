İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9391
  • EURO
    7,5451
  • ALTIN
    375.252
  • BIST100
    98179.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 500 yıl sonra bir ilk! Asırlık çarşıda sessizlik hakim
Güncel

500 yıl sonra bir ilk! Asırlık çarşıda sessizlik hakim

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte Gaziantep'te yaklaşık 500 yıldır sonra ilk kez çekiç sesleri sustu.

IHA18 Nisan 2020 Cumartesi 15:12 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 15:12
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından medeniyetlerin buluştuğu Gaziantep’te yaklaşık 5 asır sonra tarihi Bakırcılar Çarşısı’nda çekiç sesleri yerini sessizliğe bıraktı. Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı binlerce turistin akın ettiği ve hediyelik eşya satın aldığı, çekiç sesleriyle yankılanan tarihi Bakırcılar Çarşısı sessizliğe büründü.

İnsanların evlerine kapandığı Gaziantep’te tarihi bakırcılar çarşısının yanı sıra normal zamanların en kalabalık olduğu Kültür yolu ve Gaziantep Kalesi’nin de arasında yer aldığı dar ve tarihi sokaklardan da tek bir ses yükselmedi.

Ev hanımları bu kez sağlık çalışanları için mutfağa girdi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.