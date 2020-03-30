AA 30 Mart 2020 Pazartesi 07:26 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 07:30

Altun, Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken... Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun..." ifadelerini kullandı.

500 YIL SONRA OKUNAN EZAN

Geçtiğimiz haftalarda İspanya'nın Madrid, Granada, Ceuta gibi farklı kentlerindeki Müslüman cemiyetlerden yapılan çağrılarla sosyal medyada başlatılan kampanya ile ülkedeki Müslümanlardan her cuma günü balkon ve ya pencerelere çıkarak koronavirüse karşı çalışan herkese destek amaçlı ezan okumumuştu.

Bugün İspanya'daki İslam hakimiyetinin son kalesi olan Granada'dan da 500 yıl sonra ezan sesleri yükseldi.