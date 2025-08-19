5000 başvuru, 2000 katılım: Maarif Modeli Yaz Atölyeleri öğretmenlere ilham oluyor

Yaz Atölyeleri, klasik eğitim içeriklerinin ötesine geçerek çok yönlü bir program sunuyor. Düşünme becerileri eğitiminden geleneksel oyunlara, müze gezilerinden doğa temelli öğrenme atölyelerine, sanat ve spor etkinliklerinden felsefe, tarih ve bilim buluşmalarına kadar geniş bir yelpazede öğretmenlere ilham verici seçenekler sunuluyor.

Etkinlikler İstanbul'un farklı ilçelerinde bazen bir müzede, bazen bir bilim merkezinde, bazen ise doğanın kalbinde gerçekleştiriliyor. Böylece öğretmenler sadece bilgilerini değil, deneyimlerini de zenginleştiriyor.

5000 BAŞVURU, 2000'DEN FAZLA KATILIM

2025 yaz dönemi itibariyle 5000'i aşkın başvuru alan İstanbul Yaz Atölyeleri, şimdiye kadar 2000'den fazla öğretmeni ağırladı. Atölyeler ağustos ayının son haftasına kadar aralıksız devam edecek.

GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI KATILIM

Programın en dikkat çekici yönlerinden biri de öğretmenlerin bu etkinliklere tamamen gönüllülük esasıyla katılıyor olması. Yaz tatilinde olmalarına rağmen hem kişisel hem de profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak isteyen öğretmenler, büyük bir özveriyle atölyelerde yer alıyor. Üstelik yalnızca İstanbul'da görev yapan öğretmenler değil, yaz aylarında İstanbul'da bulunan farklı illerden gelen öğretmenler de bu eğitimlere katılabiliyor.

AKADEMİSYENLER DE SAHADA

Programın içeriği yalnızca öğretmenler arası dayanışmayla değil, aynı zamanda farklı üniversitelerden akademisyenlerin katkısıyla şekilleniyor. Eğitim, seminer ve atölyelerde akademik bir derinlik sunan uzmanlar, öğretmenlerle birebir temas kurarak bilgilerini sahaya taşıyor.

MAARİF MODELİ'NİN SAHAYA YANSIMASI

İstanbul Yaz Atölyeleri, yalnızca bir yaz programı değil; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sahadaki canlı bir yansıması niteliğinde. Öğretmenlerin merkeze alındığı bu modelde, sürekli gelişim ve ilham veren öğrenme ortamları oluşturmak temel öncelik olarak görülüyor.

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü bu çalışma, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemenin yanı sıra, yeni eğitim vizyonunu sahada somutlaştırma yönünde önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.