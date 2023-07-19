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  • 5000 TÜGVA'lı genç yeni açılan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde buluştu
Güncel

5000 TÜGVA'lı genç yeni açılan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde buluştu

Geçtiğimiz yıl Ayasofya-i Kebir Camii'nde yapılan TÜGVA İstanbul Yaz Okulu buluşması, bu yıl yeni açılan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde yapıldı.

AA19 Temmuz 2023 Çarşamba 17:28 - Güncelleme:
5000 TÜGVA'lı genç yeni açılan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde buluştu
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Süleymaniye Camii'nden esinlenerek tasarlanan cami, 12 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılmıştı. Kitap kafe, 4-6 yaş anaokulu, dijital görsel sanatlar salonu ve çok amaçlı salonlar gibi pek çok bölümün yer aldığı camide, kapalı ve açık alanıyla birlikte aynı anda 20 bin kişi namaz kılabiliyor.

Yaz Okulu kapsamında geziler düzenleyen TÜGVA, İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen 5000 öğrenciyi bir araya getirdi. Levent'te Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni ziyaret eden çocuklar burada öğle namazı kıldı.

"YENİ TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ VE AYDINLIK YARINLARINI OLUŞTURAN KARDEŞLERİMİZLE BİR ARADAYIZ"

Bu yıl Yaz Okulu'na büyük bir ilginin olduğunu, önceki yıllara göre rekor bir sayıya ulaştıklarını ifade eden TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada,

"Geçtiğimiz yıl Ayasofya'da yaptığımız buluşmayı şimdi yeni açılan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde gerçekleştiriyoruz. Cami açılalı henüz 2 ay gibi bir süre oldu.

Yaz Okulu öğrencilerimizin bu yeni camide buluşup onun maneviyat ortamında dostluk, kardeşlik ve muhabbetle kubbesini doldurmaları bizim için büyük bir anlam ifade ediyor.

Maşallah bütün öğrencilerimizi gözleri çakmak çakmak. Her biri enerji dolu.

Din-i mübin-i İslam'ın yayılması için canını siper eden şehitler, gaziler sayesinde bugün burada dinimizi rahatça yaşayabiliyoruz.

15 Temmuz günü işte bu ruh düşmana karşı koydu. Barbarosların, Fatihlerin, Yavuzların, Abdülhamid Hanların torunları tankların karşısında omuz omuza verdi.

Hem yârdan, hem serden geçtiler ama hainlere geçit vermediler.

Bugün burada tarihimizden ilham alan ve yeni Türkiye'nin güçlü ve aydınlık yarınlarını oluşturan kardeşlerimizle bir aradayız. Rabbimize hamdolsun." dedi.

  • Ayasofya-i Kebir Camii
  • TÜGVA İstanbul Yaz Okulu
  • Barbaros Hayrettin Paşa Camii

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