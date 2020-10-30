504 Türk hekiminden Karabağ başvurusu

AA 30 Ekim 2020 Cuma 14:37 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 14:37

Türk Hekimler Birliği Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, Milliyetçi Hekimler Derneği, 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği ve Türk Dünyası Hekimler Derneği’nden oluşan platform, cephe gerisinde sağlık hizmeti vermek amacıyla "Karabağ İçin Gönüllü Ol" projesi kapsamında gönüllü 504 hekimin başvuru formunu, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna teslim etti.

Milliyetçi Hekimler Derneği temsilcileri, Başkonsolos Nermine Mustafayeva'yı ziyarette, başvurunu formlarını teslim ederek, 504 hekimin Karabağ için gönüllü olduğunu bildirdi.

Derneğin yazılı açıklamasında, Azerbaycan'ın haklı davasını destekledikleri belirtilerek, "Hukuka aykırı olarak Azerbaycan topraklarına saldırı başlatan Ermenistan’ı şiddetle kınıyoruz. Biz de bu düşünceler ile Milliyetçi Hekimler Derneği, 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği ve Türk Dünyası Hekimler Derneği’nin bir araya gelmesi ile oluşturduğumuz Türk Hekimler Birliği Platformu olarak ihtiyaç olursa cephe gerisinde sağlık hizmeti vermek için Azerbaycan’a gelmeye her daim hazırız. Bunun için derneğimiz bünyesinde hazır uzman hekimlerimiz mevcuttur." ifadeleri kullanıldı.