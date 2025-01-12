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506 bin 311 araca-sürücüye işlem yapıldı

2-9 Ocak tarihleri arasında 3 milyon 243 bin 49 aracın denetlendiği ve 506 bin 311 araca-sürücüye işlem yapıldığı bildirildi.

IHA12 Ocak 2025 Pazar 08:14 - Güncelleme:
506 bin 311 araca-sürücüye işlem yapıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2-9 Ocak tarihleri arasında 3 milyon 243 bin 49 araç denetlendi. Yapılan denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 76 hız ihlalinde bulunan 126 bin 229, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 702, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 353, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 648 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 24 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 506 bin 311 araca-sürücüye işlem yapıldı.

2024'te yaya güvenliği kurallarına uymayan 71 bin 21 sürücüye ve 3 bin 26 yayaya işlem yapıldı

Bakan Yerlikaya 2024 yılında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince yaya güvenliği kapsamında kurallara uymayan sürücülere 71 bin 21 adet işlem yapılığını açıkladı. Ayrıca kurallara uymayan 3 bin 26 yayalara ise 2 bin 26 adet işlem yapıldı.

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