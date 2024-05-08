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EFES-2024 Tatbikatı'nın 'Müşterek Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası' İzmir'de gerçekleştirildi

EFES-2024 Birleşik, Müşterek Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın, Müşterek Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası Seçkin Gözlemci Günü (SGG) Faaliyeti Ege Ordusu Komutanlığı Birleşik Müşterek Harp Karargahı'nda gerçekleştirildi. Tatbikata, 327 milli, 34 ülkeden 181 yabancı olmak üzere toplam 508 personel katıldı.

DHA8 Mayıs 2024 Çarşamba 11:38 - Güncelleme:
EFES-2024 Tatbikatı'nın 'Müşterek Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası' İzmir'de gerçekleştirildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı en büyük tatbikatlarından olan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın, Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası Seçkin Gözlemci Günü (SGG) Faaliyeti Ege Ordusu Komutanlığı Birleşik Müşterek Harp Karargahı'nda yapıldı. Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla gerçekleştirilen tatbikata, 327 milli, 34 ülkeden 181 yabancı olmak üzere toplam 508 personel katıldı. Tatbikat, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni komutasında gerçekleştirildi.

Tatbikat öncesinde Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, Korgeneral Sezai Öztürk, Korgeneral Erdoğan Gür ve Tümgeneral Rasim Yaldız şeref defterini imzaladı. Ardından konferans salonunda tatbikata katılan askeri personele brifing verildi. Brifingin ardından, karargah hücreleri gezilerek, tatbikatın bilgisayar destekli gerçekleştiği aşamalar aktarıldı. Tatbikat sırasında katılım gösteren farklı ülkelerin askeri personelleri ile nasıl iletişim sağlandığı ve tatbikat günü gerçekleşecek senaryoya dair bilgiler paylaşıldı. Program sonunda askeri heyet ile hatıra fotoğrafı çektirildi.

FİİLİ ATIŞLI ARAZİ TATBİKATI 9-30 MAYIS'TA

Tatbikatın Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası, herhangi bir ülke hedef alınmadan hazırlanan jenerik senaryoya uygun olarak Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bakanlıklar, kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ile 25 Nisan-8 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Tatbikatın Fiili Atışlı Arazi Safhası ise 9-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında İzmir'de Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilecek.

  • EFES-2024 Tatbikatı
  • Müşterek Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası
  • izmir

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