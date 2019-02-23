İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3215
  • 6,037
  • 227.249
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

50’yi aşkın Türk uzman Akkuyu Nükleer AŞ'de çalışacak

Rusya Federasyonu Ulusal Nükleer Araştırmalar Enstitüsü Moskova Fizik Mühendisliği Üniversitesi’nde (NRNU MEPhI) nükleer eğitim almak üzere Rusya'ya gönderilen ikinci Türk öğrenci kafilesinden 50'yi aşkın Türk uzmanın Akkuyu Nükleer AŞ'de göreve başlayacağı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santralini (NGS) inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'dan yapılan açıklamada, NRNU MEPhI'de nükleer eğitim almak üzere Rusya'ya gönderilen ikinci Türk öğrenci kafilesine Moskova’da diplomalarının takdim edildiği belirtildi.

Diplomalarını alan mezunlar arasında Vietnam ve Moğolistan'dan gelen öğrencilerin de bulunduğu kaydedilen açıklamada, Akkuyu Nükleer AŞ'de 50'yi aşın Türk uzmanın da göreve başlayacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NRNU MEPhI Üniversitesi Rektörü Mikhail Strikhanov, "Aramızdaki iş birliği devam edecektir. Siz de ülkelerinizde görevlerinizin başındayken MEPhI ile ortak çalışmaları yürütmeye sürdüreceksiniz. Çoğunuzu, ülkelerinizdeki üniversitelerde profesör olarak ve nükleer endüstrinin birer sorumlu çalışanı olarak saygıyla selamlayacağımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Diplomasını alan Türk mezunlardan Gülben Yıldız da geleceklerini Türkiye’deki nükleer santral projesine bağladıklarını vurgulayarak, "Vazifemiz, edindiğimiz bilgileri kullanarak ülkemize yarar sağlamaktır. Türkiye’ye komşu olan ülkelerin nerdeyse tamamında nükleer santraller mevcuttur ve Türkiye’nin nükleer enerji üretimine ihtiyacı vardır. Nükleer santraller temiz ve güvenilir enerji kaynağıdır. Akkuyu nükleer santrali ise dünyanın en güvenli santrallerinden biri olacaktır.” görüşüne yer verdi.

Afrin´de terör saldırısı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar'dan ABD'ye 'Suriye' uyarısı

Bakan Akar'dan ABD'ye 'Suriye' uyarısı

Terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı yakalandı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Trump'ın kararına karşı oylamaya gidecekler

Trump'ın kararına karşı oylamaya gidecekler

CHP'li Ali Kılıç'ın binlerce Maltepeliyi aldattığı ortaya çıktı

CHP'li Ali Kılıç'ın binlerce Maltepeliyi aldattığı ortaya çıktı

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Yalova açıklarında demirledi

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Yalova açıklarında demirledi

Gıda üsleri geliyor

Gıda üsleri geliyor

Askeri törenle karşılandılar

Askeri törenle karşılandılar
 

POPÜLER HABERLER

Alanya´da telef olmuş binlerce balık sahile vurdu

Alanya´da telef olmuş binlerce balık sahile vurdu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA