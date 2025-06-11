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51 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '51 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik son 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarda; 273 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 22 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 98'i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor' dedi.

IHA11 Haziran 2025 Çarşamba 08:14 - Güncelleme:
51 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon
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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 51 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda; 273 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 22 düzensiz göçmenin yakalandığını belirterek göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 98'inin tutuklandığını diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Göç İdaresi Başkanlığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince; İstanbul, Adana, İzmir, Erzurum, Kocaeli, Van, Hatay, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sivas, Edirne, Tokat, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar, Ağrı, Balıkesir, Gaziantep, Isparta, Aydın, Bursa, Çanakkale, Erzincan, Hakkari, Kırklareli, Rize, Sakarya, Tekirdağ, Şanlıurfa, Yozgat, Ardahan, Kilis, Adıyaman, Amasya, Antalya, Burdur, Elazığ, Giresun, Kars, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Niğde, Ordu, Uşak, Bayburt, Yalova ve Osmaniye'de operasyonlar düzenlendi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Valilerimizi, kaymakamlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum.

Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır.

Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz."

  • göçmen kaçakçıları
  • operasyon
  • Bakan Yerlikaya

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