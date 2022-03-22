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51 yaşındaki adam otel odasında ölü bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokaklarda yaşayan ve mevsim şartları dolayısıyla otel odasına yerleştirilen İsmail Tekin (51) odasında ölü olarak bulundu.

IHA22 Mart 2022 Salı 09:20 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 09:20
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Olay, akşam saatlerinde kaymakamlık tarafından evsizlerin barındırıldığı bir otelde meydana geldi. Odasından çıkmayan İsmail Tekin'i merak eden otel görevlisi odanın kapısını defalarca çalmasına rağmen kapı açılmadı. Otel görevlisi yedek anahtarla kapıyı açınca Tekin'i hareketsiz bir şekilde bularak hemen 112 ihbar hattına durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. tekin'in uzun süredir sağlık problemleri olduğu ve tedavi olmak istemediği öğrenildi. 51 yaşındaki İ. Tekin'in cansız bedeni otel odasından alınıp Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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