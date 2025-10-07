İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2025 Salı / 15 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7092
  • EURO
    48,665
  • ALTIN
    5334.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

52 il için kritik uyarı! Şiddetli geliyor

İçişleri Bakanlığı, yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar ile fırtına beklendiğini duyurdu. Açıklamada, 52 il için 'sarı', 4 il için de 'turuncu' kodlu meteorolojik uyarıda bulunuldu.

AA7 Ekim 2025 Salı 16:22 - Güncelleme:
52 il için kritik uyarı! Şiddetli geliyor
ABONE OL

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak ile kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bugün 52 il için gök gürültülü sağanak, kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebi ile "sarı" meteorolojik uyarı, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, İzmir için de gök gürültülü sağanak nedeniyle "turuncu" meteorolojik uyarı yapıldığı ifade edildi.

"Sarı" ve "turuncu" uyarı verilen illerin valiliklerine mesaj formu ve e-posta ile bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, "Turuncu" kodlu yağış uyarısı verilen Aydın, Çanakkale, Balıkesir, İzmir'de yaşayan vatandaşlara SMS yoluyla "dikkatli ve tedbirli" olmaları yönünde bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.

3 BİN 226 PERSONEL GÖREVDE

Açıklamada, meteorolojik hadiseler nedeniyle meydana gelebilecek olaylara karşı müdahale çalışmalarına destek vermek üzere diğer illerden yeterli sayıda personel, motopomp, bot ve araç görevlendirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"AFAD, Karayolları, DSİ, itfaiye, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, özel idare, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve sağlık ekipleri olmak üzere toplamda 3 bin 226 personel, 240 motopomp, 20 bot, 632 iş makinesi, 684 araç teyakkuz halinde olup, meteorolojik uyarı verilen illerimizde görev yapmaktadır.

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.