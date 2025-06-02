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  • 52 ilde operasyon: 145 şahıs tutuklandı... 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
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52 ilde operasyon: 145 şahıs tutuklandı... 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftada 145 şahıs tutuklandı, yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu' dedi.

AA2 Haziran 2025 Pazartesi 08:35 - Güncelleme:
52 ilde operasyon: 145 şahıs tutuklandı... 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince 29 il merkezli 52 ilde operasyon düzenlendiğini kaydetti.

"Yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, nitelikli hırsızlık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması" suçlarına yönelik operasyonlarda, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, yaklaşık 5 milyar lira mal varlığına el konulduğunu belirtti.

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden forex yatırım ortaklığı, kripto yatırım danışmanlığı, hediye çeki, araç kiralama/kapora, kiralık bungalov, ürün satışı ve dijital sazan sarmalı yöntemleriyle vatandaşları dolandırdıklarını, yasa dışı bahis ve kumarda kullanılmak üzere banka hesapları topladıkları, yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiğini belirtti.

Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerini ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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