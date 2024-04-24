AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda 22 Nisan'dan bu yana devam eden aksaklık nedeniyle sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) tepki gösterdi.

İstanbul'da metro çilesi sürüyor: 50 saati aştı "Yine algı, yine kandırmaca, yine yalan... Algıyla iş yapmak siyasi bir mizaç meselesi gibi görünüyorsa hakikatin ortaya çıkması da fıtratındandır." ifadelerini kullanan Kabaktepe, söz konusu hattın yaklaşık 2 gündür gerektiği gibi çalışmadığını hatırlattı.

"Ne yazık ki CHP'li İBB belediyesi gerçekleri açıklamak yerine İstanbulluları kandırmanın derdine düşmüş, tuhaf, tutarsız ve sahte açıklamalar yaparak kamuoyunu yanıltıyor." değerlendirmesini yapan Kabaktepe, şunları kaydetti:



"İBB'li yöneticiler yaptıkları açıklamada 'teknik arıza' olduğunu ifade etti. Oysa 'teknik arıza' işlemciye dairdir, metro hattındaki sorun teknik değil fiziki kazadır. İBB'li yöneticiler bir açıklama daha yaparak 'temas' olduğunu söyledi. Oysa temas birbirine dokunduğunda olur, metro hattındaki durum temas değil, toslamadır. İBB'li yöneticiler aynı açıklamada 'zorunlu bakım çalışmaları' ardından metronun açılacağını ifade etti. Oysa kazalardan önce yapılan bakım, kazalardan sonra yapılan ise tamir olarak adlandırılır."



İBB'li yöneticilerin aynı açıklamada olayın 'eğitim amaçlı' kullanım sırasında olduğunu beyan ettiğini dile getiren Kabaktepe, "Oysa metro hattında vatman varsa -ki yok- verilen eğitime 'eğitim', vatman yoksa yapılan işe 'test sürüşü' denir. Yeni bir 'Yakup'un keçisi damdan düştü' vakası ile karşı karşıyayız. Yakup değil İbrahim, keçi değil koç, damdan düşme değil kurban etme. Tıpkı, teknik arıza değil kaza, temas değil toslama, bakım değil tamir, eğitim değil test sürüşü..." ifadelerini kullandı.