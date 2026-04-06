Tuşba ilçesi merkezli meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden olmuştu. Erciş ilçesindeki özel bir kursta sabah saatlerinde depreme yakalanan öğrenciler ise büyük korku yaşadı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, öğretmenler soğukkanlılık göstererek öğrencilerini güvenli alana yönlendiriyor. Deprem anında öğretmenlerin düşündüğü tek şey onlara emanet edilen canları kurtarmak için verdikleri mücadele ise büyük takdir topladı.

Kurs öğretmenlerinden Melike Çelik, "Yaşamış olduğumuz korku, telaş ve kaygıyla beraber aslında soğukkanlılığın ve olay yönetiminin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha fark ettik. O esnada aslında düşündüğümüz tek şey yukarıdaki canlardı. Çünkü onlar önce Allah'a sonra bizlere emanet. Biz olay esnasında depremi hissettik. İlk önce ne olduğuna anlam veremedik. Anlam verdikten sonra aklımıza ilk gelen şey öğrencilerimiz oldu. Durumu yönetebilmek adına kendimizi koruma altına almayı bir an olsun düşünmedik. Çünkü bize emanet canlar vardı, onları korumamız gerekiyordu. Biz de üstümüze düşeni yaptık. Burada aile olmanın önemini de tekrar hatırlatmak istiyorum. Biz burada bir aile olduk, depremde bunu hissettim. Çünkü kendimizi dışarı atıp kendi ailelerimizi aramak yerine ilk önce öğrencilerimizi sonra da meslektaşlarımızla birbirimize kenetlendik. Hepimize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun" dedi.

Kurs öğretmenlerinde Dilek Aydemir ise yaşanan depremden kaynaklı öğrencilerin büyük korku yaşadığını belirterek, "Açıkçası bir öğretmen olarak korkumuzdan önce öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak zorundaydık. Bundan dolayı öğrencilerimizin üst katta kontrolünü sağlamak amacıyla en üst kata çıktık. Öğrencilerimizi ilk önce güvenli alana göndermeye çalıştık ve şunun farkına vardık. Gerçekten okul demek sadece öğrenci-öğretmen ilişkisi değil. Gerçekten bir aile olmayı da hedefliyor. Bu şekilde öğrencilerimizle beraber kurduğumuz bağı sergilemiş olduk. Kurs ailesi olarak üstümüze düşen görevlerin hepsini yerine getirdik" diye konuştu.