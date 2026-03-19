5.3 milyar liralık yasa dışı bahis ağına darbe

Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Türkiye genelinde kapsamlı bir operasyon gerçekleşti. Jandarma ekipleri, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 18 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Milyarlarca liralık işlem hacmine ulaşan şebekenin sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdığı ortaya çıktı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 18 İLDE 118 ŞÜPHELİYİ YAKALATTI: 67'Sİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanlığı, 18 ilde jandarma ekiplerince icra edilen 'nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik operasyonlarda 118 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından 18 il merkezli operasyonlar gerçekleştirildi. 'Nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 5.3 milyar lira işlem hacmi bulunan 118 şüpheli yakalandı. 67'si tutuklandı, 40'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

ŞÜPHELİLER SAHTE İLANLARLA VATANDAŞLARI DOLANDIRMIŞ: SUÇ GELİRİ NAKLİNE DE ARACILIK ETTİLER

Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi" ifadelerine yer verildi.