FETÖ soruşturmasında 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı
Ajansların geçtikleri son dakika haberine göreCumhuriyet Başsavcılığınca 53 FETÖ'cü muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi
- AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
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