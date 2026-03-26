İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2026 Perşembe / 8 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3751
  • EURO
    51,4252
  • ALTIN
    6355.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

54 taşınmaz için özelleştirme kararı

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 14 ildeki 54 taşınmazın özelleştirme kapsamına ve programına alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ankara'daki 27 taşınmazın başı çektiği listede İstanbul, Hatay, Kayseri ve Yalova gibi iller de yer aldı. Özelleştirmeden elde edilecek gelir, Milli Savunma Bakanlığı'nın bina ve tesis yatırımlarında kullanılacak.

AA26 Mart 2026 Perşembe 09:10
ABONE OL

Maliye Hazinesi'ne ait taşınmazların özelleştirme yoluyla değerlendirilmesine yönelik kapsamlı bir karar hayata geçirildi. Türkiye genelinde 14 farklı ilde bulunan toplam 54 taşınmaz, Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme programına dahil edildi. Söz konusu karar, savunma harcamalarına kaynak yaratma hedefiyle dikkat çekti.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 14 ildeki 54 taşınmazın özelleştirme kapsamına ve programına alınması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre üzerindeki yapılarla birlikte Ankara'da 27, Aydın'da 1, Balıkesir'de 1, Bolu'da 1, Hatay'da 3, İstanbul'da 6, İzmir'de 1, Kayseri'de 3, Kırklareli'de 1, Kocaeli'de 2, Malatya'da 2, Muğla'da 1, Tekirdağ'da 2, Yalova'da 3 taşınmaz özelleştirilecek.

Bu taşınmazlar, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi veya işletme haklarının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanmasıyla özelleştirilecek.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 14 ildeki 54 taşınmazın özelleştirme işlemleri, 31 Aralık 2028'e kadar tamamlanacak.

Özelleştirmeden elde edilecek gelir, giderler düşüldükten sonra Milli Savunma Bakanlığınca bina, tesis, lojman yapımında ve Stratejik Hedef Planı Yılı Programı'nda yer alan inşaat planındaki faaliyetler ile bakanlıkların yatırım programında kullanılmak üzere Hazineye aktarılacak.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.