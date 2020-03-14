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55 bin doları düşünmeden reddetti!

ELAZIĞ'da çocukluğundan bu yana güvercin besleyen Mustafa Turgut (70), çok nadir bulunan 'Miski' türü güvercinine Arap kuş severin yaptığı 55 bin dolarlık satış tekliflini reddettiğini söyledi.

DHA14 Mart 2020 Cumartesi 12:34 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 12:34
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Elazığ'da komşusunun verdiği güvercinle kuş sevgisi başlayan Mustafa Turgut'un, kuşlara olan ilgisi 62 yıldır sürüyor. Yarım asırdan uzun süredir güvercin besleyen 3 çocuk babası Turgut, kuşlara olan ilgisinin 8 yaşında başladığını söyledi. Birçok kuş türü beslediğini anlatan Turgut, Türkiye'de sayısı 10 dolayında olan 'Miski' türü güvercinine sahip olduğunu söyledi.

SATMAMAK İÇİN 100 BİN DOLAR FİYAT BİÇTİ

Güvercinlerini Ankara'daki sergiye götürdüğü sırada bazı kuş severlerin ilgisiyle karşılaştığını anlatan Turgut, 'Miski' türü güvercinine yapılan 55 bin dolarlık teklifi reddettiğini söyledi. Güvercine 100 bin dolar fiyat biçtiğini aktaran Turgut, "Ankara'daki sergide güvercinlerim göz kamaştırdı. En çok ilginin Araplardan geldiğini gördüm. Miski tür güvercinine 55 bin dolar teklif ettiler. Ben de güvercinimi satmamak için onların tekliflerini kabul etmedim. Güvercinimi satmamak için 100 bin dolar fiyat belirledim. Bu hayvanı besleyeceğim. Bu hayvanın ismi Tek Telli, bu yapıda orijinal, hiç bozulmamış kuş. Türkiye'de çok nadir bulunur. 1974 yılından beri aynı kan devam ediyor. Bu kuş 5 yaşında, Türkiye'de toplamda belki 10 tane yok. Bundan hariç benim 3 tane daha aynı tür kuşum var" dedi.

Turgut, Miski türü ırkının devam etmesi amacıyla Türkiye Miski Kulübü'nü kurduklarını söyledi.

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