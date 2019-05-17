21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0681
  • 6,7884
  • 251.168
  • 86.885
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

5,5 saat arayla tanımadığı iki kişiyi bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ailesiyle kavga ettikten sonra dışarı çıkan Emre K. (25), Müslüm Erdoğan'ı (26) bıçakla yaraladı, 5,5 saat sonra da Halit Karaş'ı (36) öldürdü. Gözaltına alınan Emre K., 'Neden bana yan baktın?' diye sataşıp kavga ettiği Erdoğan ve Karaş'ı tanımadığını söyledi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gemlik ilçesinde Hürriyet Caddesi'nde ailesiyle tartıştıktan sonra dün saat 23.30 sıralarında sokağa çıkan Emre K., sahur için fırından aldığı ekmeklerle evine doğru giden Müslüm Erdoğan'a saldırdı. Erdoğan´ı bıçaklayan Emre K., kaçarken, çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Erdoğan, gelen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Bursa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilen Erdoğan'ın karaciğerinin hasar gördüğü, durumunun ise ağır olduğu bildirildi.
 
ÜZERİNİ DEĞİŞTİRİP, TEKRAR ÇIKTI
 
Evine gidip üzerini değiştiren Emre K., sabaha karşı yeniden dışarı çıktı. Emre K., saat 05.00 sıralarında terminal yakınında karşılaştığı Halil Karaş ile tartıştı. Tartışma sırasında Emre K., Karaş'ı karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Emre Karaş, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
 
Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her iki olayla ilgili çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran her iki olay mahallinde bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, her iki bıçaklama olayının şüphelisinin Emre K. olduğunu saptadı. 
 
ÜZERİNDEN 21 SANTİMLİK BIÇAK ÇIKTI
 
Emre K, polisin düzenlediği operasyonla, ilk olaydan bir saat sonra gözaltına alındı. Emre K.'nin üzerinde yapılan aramada ise olaylarda kullandığı 21 santimetrelik bıçak çıktı. 
 
`NEDEN YAN BAKTIN?´ DİYE SATAŞMIŞ
 
Olay gecesi ailesiyle kavga ettikten sonra moral bozukluğu ile sokağa çıktığını ifade eden Emre K., her iki olayda da bıçakladığı kişilere, "Neden bana yan baktın" diyerek sataştığını söyledi. Erdoğan ve Karaş'ı tanımadığını ifade eden Emre K., ilk olayın ardından üzerini değiştirip, yeniden sokağa çıktığını ifade etti. 
 
Emniyete götürülen Emre K.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
 

New York´ta helikopter nehre düştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ordu’da üretiliyor! Rusya ve Japonya’ya ihraç ediliyor

Ordu’da üretiliyor! Rusya ve Japonya’ya ihraç ediliyor

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Öğretmenlerin merak ettiği soru yanıt buldu

Öğretmenlerin merak ettiği soru yanıt buldu

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Şehit yakınlarına yine hakaret etti

Şehit yakınlarına yine hakaret etti

Şoke eden olay! Hayatta kalmak için öyle bir şey yaptı ki...

Şoke eden olay! Hayatta kalmak için öyle bir şey yaptı ki...

Anne babasını 130 TL’yle katletti

Anne babasını 130 TL’yle katletti

Peru’dan tartışmalı proje

Peru’dan tartışmalı proje
 

POPÜLER HABERLER

´Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser´ rekorunu kırdı!

´Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser´ rekorunu kırdı!

Yerin 40 metre altında muhteşem bir salondu... Şimdi ise...

Yerin 40 metre altında muhteşem bir salondu... Şimdi ise...

Temsili Bandırma Vapuru Samsun'a hareket etti

Temsili Bandırma Vapuru Samsun'a hareket etti

Moskova metrosunda zaman yolculuğu...

Moskova metrosunda zaman yolculuğu...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA