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55 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı

Bursa'da emekli orman muhafaza memuru Bekir Çetin (55), tarlada ölü bulundu. Çetin'in cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA7 Temmuz 2021 Çarşamba 15:00 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 15:00
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İznik çevre yolu üzeri, Eşref Baba Türbesi mevkisindeki bir tarlada, hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada, cesedin İznik Orman İşletme Şefliği'nden emekli orman muhafaza memuru Bekir Çetin'e ait olduğu tespit edildi. Acı haberi alıp bölgeye gelen Çetin'in yakınları gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi.

Bekir Çetin'in cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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