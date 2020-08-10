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  • 55 yaşındaki engelli adam akülü sandalye talep etti, belediye 2 saatte ulaştırdı
Güncel

55 yaşındaki engelli adam akülü sandalye talep etti, belediye 2 saatte ulaştırdı

Çorum'da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a telefonla ulaşan bedensel engelli Orhan Avcu, ihtiyacının olduğunu belirtmesinin hemen ardından kendisine ulaştırılan akülü sandalye ile şaşkınlık yaşadı. Avcu, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik döneminden gelen AK Parti belediyecilik anlayışı işte tam olarak bu. Çok teşekkür ediyorum.' dedi.

AA10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:06 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:06
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Çorum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir buçuk yıl önce yakalandığı hastalık nedeniyle yüzde 91 bedensel engeli bulunan 55 yaşındaki Avcu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a telefonla ulaşarak akülü araç ihtiyacını iletti.

Aşgın'ın talimatıyla temin edilen akülü araç, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan tarafından Avcu'ya teslim edildi.

Talebinin 2 saat gibi kısa bir sürede karşılanmasının şaşkınlığını ve mutluluğunu yaşayan Avcu, yetkililere teşekkür etti.

Avcu, "İhtiyaç sahibi bir engelli vatandaşa 2 saat gibi bir sürede dönüş yapılıyor ve ihtiyacı karşılanıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik döneminden gelen AK Parti belediyecilik anlayışı işte tam olarak bu. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

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