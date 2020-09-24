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  • 57 yaşındaki kadının cesedi su kuyusunda bulundu: Savcılık soruşturma başlattı
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57 yaşındaki kadının cesedi su kuyusunda bulundu: Savcılık soruşturma başlattı

Isparta'da oturan Havana K.'nin (57) 10 metrelik su kuyusunda cansız bedeni bulundu. Kuyudan çıkarılan Havana K.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Havana K.'nin şüpheli bulunan ölümü araştırılıyor.

DHA24 Eylül 2020 Perşembe 15:28 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 15:28
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Olay, saat 07.30 sıralarında Sütçüler ilçesine bağlı Müezzinler köyünde meydana geldi. Köyde oturan Havana K., yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla kuyuya inen AFAD görevlisi Havana K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kuyudan çıkarılan Havana K.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.

Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Havana K.'nin şüpheli bulunan ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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