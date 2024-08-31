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58 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu! Teröre bir darbe daha

Terör örgütleriyle iltisaklı olduğu belirlenen 58 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu.

AA31 Ağustos 2024 Cumartesi 08:54 - Güncelleme:
58 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu! Teröre bir darbe daha
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Bakanlıkça hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, PKK/KCK bağlantılı 14 gerçek kişi ile 1 tüzel kişinin, FETÖ/PDY bağlantılı 20 gerçek kişi ile 18 tüzel kişinin ve MKP terör örgütü bağlantılı 5 gerçek kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Öte yandan, terörizmin finansmanı suçu iddiasıyla mal varlığı dondurulan Yunus Emre Sarban ve Sevda Vural'a yönelik hükümler, makul sebeplerin ortadan kalktığı gerekçesiyle kaldırıldı.

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