İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2909
  • EURO
    50,6391
  • ALTIN
    6570.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 59 günlük bebeğin imdadına ambulans uçak yetişti
Güncel

59 günlük bebeğin imdadına ambulans uçak yetişti

Van'da 59 günlük bebek, ileri düzey tedavi için İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne uçak ambulansla sevk edildi.

IHA20 Ocak 2026 Salı 09:26 - Güncelleme:
59 günlük bebeğin imdadına ambulans uçak yetişti
ABONE OL

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 59 günlük N.Y. isimli bebek hasta, ileri düzey kalp ve damar cerrahisi (KVC) ihtiyacı nedeniyle İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne uçak ambulans ile sevk edildi. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen sevk kapsamında uçak ambulans Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. Hastanın güvenli şekilde uçağa alınmasının ardından uçak ambulans alandan ayrılarak İstanbul'a hareket etti. Sevkin sorunsuz şekilde tamamlandığı bildirildi.

Öte yandan, uçak ambulansla Ankara'dan Van'a getirilen ve ardından kara ambulansı ile Van'dan Bingöl'e sevki sağlanan Y.E., (24) isimli hasta için de sağlık ekibi görevlendirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.