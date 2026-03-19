5'inci Stratcom Zirvesi için geri sayım başladı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, dünya liderleri, diplomatlar ve uzmanların bir araya geleceği zirvenin, jeopolitik gerilimlerin arttığı ve küresel krizlerin hızla geliştiği bir dönemde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamaya göre, 2 gün sürecek etkinlik, devlet başkanları, bakanlar, politika yapıcılar ve önde gelen akademisyenleri bir araya getirerek, uluslararası düzenin geleceği, stratejik iletişim ve küresel krizlerin yönetimi konularını ele almayı amaçlıyor.

Zirve, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra çok sayıda üst düzey diplomatın katılacağı açılış oturumuyla başlayacak.

İlk gün, stratejik iletişimin değişen küresel düzeni nasıl şekillendirdiğine odaklanılacak.

"Küresel Düzenin Yeni Çerçevesi" başlıklı paneli, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yönetecek. Oturumda, Azerbaycan, Suriye, Bangladeş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden temsilciler, değişen güç dengeleri ve uluslararası anlatıların şekillenmesinde iletişimin rolünü tartışacak.

Zirvenin diğer oturumlarında liderlik diplomasisi ve arabuluculuk konuları ele alınacak. Katar, Libya ve Mısır'dan katılımcılar, çatışma çözümü ve bölgesel diplomasi deneyimlerini paylaşacak.

Etkinlik kapsamında iklim diplomasisi ve kamuoyunun dijital dönüşümü de gündeme gelecek. Navarra Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ramon Salaverria, küresel iklim yönetişimi ve iletişim stratejilerini değerlendirecek.

Zirvenin ilk günü, uluslararası kurumlarda artan güven ve meşruiyet krizleri ile kadın, göç ve sosyal politikaların kesişim noktalarını ele alan panelle sona erecek.

İkinci gün ise zirve, Dışişleri Bakanı Fidan'ın konuşmasıyla başlayacak, ardından İran odaklı bir panel ve katılımcıların küresel yönetişimde "yeni normal" olarak nitelendirdiği sürekli krizler ile istikrarsızlık ortamını tartışacakları oturumlar gerçekleştirilecek.

Stratcom Zirvesi'nin, jeopolitik gerilimlerin tırmandığı bir dönemde, küresel krizlerin yönetimi ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesinde iletişimin rolünü ele alacak önemli bir platform olması bekleniyor.

Zirveye katılmak isteyenler, 24 Mart saat 18.00'e kadar https://www.stratcomsummit.com/tr/kayit adresinden kayıt yaptırabilecek.