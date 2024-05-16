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  • 6-8 Ekim olaylarında ilk karar çıktı! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası
Güncel

6-8 Ekim olaylarında ilk karar çıktı! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası

6-8 Ekim olaylarında ilk karar çıktı! 6-8 Ekim olayları davası kapsamında Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasını çarptırıldı.

16 Mayıs 2024 Perşembe 15:35 - Güncelleme:
6-8 Ekim olaylarında ilk karar çıktı! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası
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Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasında karar açıklandı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

6-8 Ekim 2014 tarihlerinde, terör örgütü PKK yandaşları 35 ilde saldırı düzenledi. HDP'nin çağrısıyla alevlenen şiddet olaylarında, 37 kişi yaşamını yitirdi.

108 sanık için iddianame düzenlendi, açılan davada 83 duruşma görüldü.

14 Nisan 2023'de açıklanan esas hakkındaki mütalaada, 36 sanığın Yasin Börü'nün de aralarında olduğu 6 kişinin öldürülmesi ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

Savcı mütalaasında firari 72 sanığın dosyasının da ayrılmasını istemişti.

Devam eden davada bugün karar açıklandı.

  • Ahmet Türk
  • Mardin Belediye
  • 6-8 Ekim olayları

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