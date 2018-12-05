6 Aralık Mersin okul tatili Valilik MEB açıklaması Mersin’de yarın okullar tatil mi?

6 Aralık’ta Mersin’de okullar tatil mi? Mersin’de yaşayan öğrenciler ve veliler Mersin’de yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. 6 Aralık Mersin okul tatili kararı Valilik MEB açıklaması geldi mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Mersin’de yarın yoğun sağanak yağış bekleniyor. Mersin'in merkez Toroslar, Yenişehir, Akdeniz ve Mezitli ilçeleri ile Silifke, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde aralıklarla devam eden yağışın, gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracağı ve cuma günü sabahına kadar devam edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. İl genelinde yoğun sağanak yağmur beklentisi nedeniyle Mersin’de okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Gözler öğrenciler ve veliler tarafından Mersin Valiliği’nin yaptığı açıklamaya çevrildi.

MERSİN YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini, bunun da olumsuzluklara yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, alınan kararla yarın eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi. Kent genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Vali Ali İhsan Su da Twitter'dan "Değerli veliler kıymetli öğrenciler, kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle 06.12.2018 Perşembe günü ilimiz genelinde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." şeklinde açıklama yaptı.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL? 5 ARALIK 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek yağışların; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Mersin, Adana ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre Ankara ve İstanbul için kar yağışı ihtimali önümüzdeki 5 gün boyunca öngörülmüyor. Ancak en yakın zamanda Türkiye'nin bir çok ili beyaza bürünecek. Kar yağışı ile ilgili yeni gelişmeler olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.

Doğu Anadolu için kar yağışı, sis ve buzlanma uyarısı! Bölge genelinde aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum'un güney kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinin aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu ve zamanla kar yağışlı olması bekleniyor.



Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı etkili olacak, yer yer sis ve pus görülecek.



Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönünden hafif kuvvette esmesi beklenen bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 3, Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 7, Kars ve Ağrı'da 5, Erzurum'da 3 ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.



Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli ve Iğdır'da 11, Erzincan'da 10, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 6, Erzurum'da 5 derece olacak.



Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum'daki Palandöken'de 33 santimetre, Konaklı'da 15, Kars'taki Sarıkamış'ta 22 ve Ardahan'daki Ergan'da 10 santimetre olarak ölçüldü.



Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden

Kars'ta kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

İSTANBUL’A SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji’nin yayınladığı son dakika uyarısı şu şekilde; Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde ve Şırnak’ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

CUMA YURDUN YARISINA KAR GELİYOR!

Perşembe günü sıcaklık değerlerinin önemli şekilde düşmesi ve cuma günü yurdun büyük bölümünün kar yağışı yaşaması bekleniyor. Kar özellikle iç ve doğu bölgeleri etkileyecek.

TÜM BÖLGELERİN HAVA DURUMU ÖZETİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Edirne hariç),İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Samsun ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların; Antalya il merkezi ve batı ilçeleri, Mersin, Adana’nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.









METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek yağışların; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Mersin, Adana ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Kıyı Ege'de kuzeyli, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BURSA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

SAKARYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Muğla çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yarın (Perşembe) gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yarın (Perşembe) gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

IZMIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yarın (Perşembe) gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MANISA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

CANKIRI °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKISEHIR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

KAYSERİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklimde olması bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARABÜK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Giresun çevrelerinin aralıklı ve hafif olmak üzere yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GİRESUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) gece ve sabah saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ, Şırnak ve Iğdır çevrelerinde yağmur olmak üzere, Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur; Hakkari çevrelerinde ve yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Akşam saatlerinde Batı Akdeniz’in doğusu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in batısında, gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı, Marmara ve Ege’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan, öğle saatlerinde geneli kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinde batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), gece saatlerinde batısı kuzeyden 6 ila 8 (50-75 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah ve öğle saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli kuzeybatıdan 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı 1,5 ila 2,5m, yer yer 2,5 ila 3,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgâr: Kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5m ila 2,5m Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 (40-60 km/sa), gece saatlerinden itibaren batısı kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra kuzeyi 6 (50 km/sa), Akşam saatlerinden sonra geneli 5 ila 7 (40-60 km/sa), gece saatlerinde güneyi 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, öğle saatlerinden sonra 2,0 ila 3,0m, gece saatlerinde güneyi 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: : Çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa),ilk saatlerde doğusu doğudan 4 ila 6 (30-50 km/saat), öğle ve gece saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinde doğusu 6 ila 8 (50-75 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı ile öğle saatlerinde geneli kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle ve akşam saatlerinde 6 ila 8 (50-75 km/sa), gece saatlerinde batısı 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, öğle saatlerinden sonra 3,5 ila 4,0m, Görüş: Orta, kuvvetli yağış ile fırtına anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan, zaman zaman kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), güneyi 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.