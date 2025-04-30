6 ay izleri sürüldü! Narko-Kapan Ankara Operasyonu'nda 729 şüpheli yakalandı
Ankara Valisi Vasip Şahin: 'Narko-Kapan Ankara Operasyonu'nda 6 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından 761 şüpheli tespit edilmiş, 729 şüpheli yakalanmış, adli mercilerce 692 şüpheli tutuklanmıştır.'
Ankara Valisi Vasip Şahin: "Narko-Kapan Ankara Operasyonu'nda 6 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından 761 şüpheli tespit edilmiş, 729 şüpheli yakalanmış, adli mercilerce 692 şüpheli tutuklanmıştır."