6 ayda 400 bine yakın uyuşmazlık başvurusu karara bağlandı

Tüketici hakem heyetleri bu yılın ilk yarısında 396 bin 182 uyuşmazlık başvurusunu karara bağladı.



Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tüketici hakem heyetlerinin, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıklarda yargı dışı çözüm mercileri olarak hizmet verdiğine işaret edildi.

Tüketici uyuşmazlıklarının adil, hızlı ve kolay bir şekilde çözümüne olanak sağlayan tüketici hakem heyetlerinin, yargının iş yükünü de önemli ölçüde azalttığı belirtilen açıklamada, söz konusu heyetlerce bugüne kadar yaklaşık 18 milyon uyuşmazlığın yargıya intikal etmeden karara bağlandığı bildirildi.

Açıklamada, 2025 için değeri 149 bin liranın altında olan uyuşmazlıklar hakkında tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabildiği hatırlatılarak, "Tüketici hakem heyetlerine 2025 yılının ilk yarısında toplam 408 bin 717 başvuru yapılmış ve 396 bin 182 başvuru hakem heyetleri tarafından karara bağlanmıştır. Yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 5 milyar lira tutarındadır." bilgisi paylaşıldı.

TÜKETİCİLER EN ÇOK ELEKTRONİK MECRADAN BAŞVURUYU TERCİH EDİYOR

Tüketicilerin, e-Devlet üzerinde yer alan Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla kolay şekilde tüketici hakem heyetlerine başvurabildiği kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda, söz konusu dönemde yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 71'i e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmiş olup elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu dönemde tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 37'sinin ayıplı mallara, yüzde 26'sının ayıplı hizmetlere yönelik olduğuna dikkati çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Ürün bazında bakıldığında ise en çok şikayete konu olan ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik başvurular toplam başvuruların yaklaşık yüzde 17'sini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, GSM aboneliği yüzde (4,79), kredi kartı üyelik ücreti (yüzde 4,03), cep telefonu (yüzde 3,78), mobilya (yüzde 3,66) ve internet aboneliği (yüzde 3,17) başvuruları diğer şikayet konusu ürün ve hizmetler olarak öne çıkmaktadır. e-Ticaret alışverişlerine (mesafeli sözleşmeler) ilişkin başvuruların oranı ise yüzde 4,95'tir."

EN ÇOK BAŞVURU PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNDE

Açıklamada, tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların sektörel dağılımına ilişkin ise şu bilgiler verildi:

"Tüketici hakem heyetlerine en çok perakende ticaret sektörü (222 bin 89, yüzde 54,33), abonelik hizmetleri sektörü (46 bin 260, yüzde 11,31) ve finansal hizmetler sektörü (39 bin 547, yüzde 9,67) uyuşmazlıklarına ilişkin başvuru yapılmıştır. Ticaret Bakanlığımız ve tüketici hakem heyetlerimiz, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması için çalışmalarına kararlılıkla devam etmekte olup vatandaşlarımız, yasal hakları ve şikayetlerine ilişkin çözüm yollarıyla ilgili olarak Bakanlığımız internet sitesinde 'https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar/tuketici-bilgi-rehberi' adresinde yer alan tüketici rehberinin ilgili bölümlerinden detaylı bilgilere ulaşabilirler."