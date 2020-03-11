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6 bacaklı doğdu!

Mersin'in Silifke ilçesinde 6 bacaklı kuzu doğdu. Kuzunun 2 bacağı önümüzdeki günlerde yapılacak operasyonla alınacak.

DHA11 Mart 2020 Çarşamba 16:15 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 16:15
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Silifke'de hayvancılık yapan Engin Kaya'nın dün doğum yapan koyunlarından biri, 6 bacaklı kuzu dünyaya getirdi. Veteriner Lokman Eren tarafından muayene edilen kuzunun sağlıklı olduğu tespit edildi. Operasyonla 2 bacağı alınacak olan kuzunun kısa sürede normale döneceği belirtildi.

Senelerdir onlarca farklı hayvan türüne baktığını anlatan Engin Kaya, 6 bacaklı kuzuyu görünce büyük şaşkınlık yaşadığını vurgulayarak, "Yıllardır hayvanlarla uğraşıyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kuzumuzun tedavisinin ardından sağlıklı olacağını duyunca sevindim" dedi.

İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen Veteriner Lokman Eren ise, "Engin bey beni aradı ve koyunlarının bir kuzu dünyaya getirdiğini kuzunun da 5 bacağı olduğunu söylediğinde çok şaşırdım. Gelip kuzuyu kontrol ettiğimde 6 bacağının olduğunu gördüm. Bacaklardan ikisi birleşik vaziyette aşağı kadar ilerliyor sonrasında bilek bölgesinden ikiye ayrılıyor. Burada sevindirici olan durum kuzunun sağlıklı olması, gelecekteki yaşam düzeyini etkileyecek kötü bir durumun olmaması. Bu bacakların deri altı dokularıyla bağlı olduğunu tespit ettik. Küçük bir operasyonla iki bacağı alıp kuzuyu sağlığına kavuşturmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

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