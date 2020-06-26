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6 bacaklı kuzu görenleri şaşırttı, doğar doğmaz telef oldu

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde bir koyun, 6 bacaklı kuzu doğurdu.

IHA26 Haziran 2020 Cuma 17:49 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 17:49
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Seydiler ilçesine bağlı Kepez köyü Aliağa Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte, Fatih Güneş’e ait koyun, 6 bacaklı kuzu doğurdu. Alışılmışın dışında önde ve arka bacaklarının arasında diğerlerine göre aynı birbirine bitişik iki bacağı daha olan kuzu görenleri hayrete düşürdü. Bacaklardan ikisinin birbirine bitişik olması nedeniyle 6 bacaklı gibi görünen kuzu, dünyaya geldikten kısa bir süre sonra öldü.

Olayın kendilerini şaşırttığını ifade eden kuzunun sahibi Fatih Güneş, “Koyunlarımızdan bir tanesi kuzu dünyaya getirdi. Kuzunun 6 bacağı vardı. Ön ve arka bacaklarının arasında birer tane daha bacak vardı. Gördüğümüzde çok şaşırdık. Ama kuzumuz yaşayamadı. Bu yüzden de çok üzüldük” dedi.

Güneş, yıllardır hayvan baktıklarını ve ilk kez böyle bir şey ile karşılaştıklarını söyledi.

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