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  • 6 Bakan afet bölgesinde: 100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık
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6 Bakan afet bölgesinde: 100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık

Bakanlar, İzmir Afet Koordinasyon Merkezi'nde 6.6'lık depremin ardından son duruma ilişkin açıklamalar yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, '100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık. İnşallah diğerlerini de ekiplerimiz sağ salim çıkaracak' dedi.

31 Ekim 2020 Cumartesi 10:31 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 11:32
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İzmir'de 6.6'lık deprem… Bakanlar Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 

*484 artçı sarsıntı yaşandı

*Sahada fiilen yaklaşık 5 bin arama kurtarma personeli çalışma yürütüyor

*Yıkılma riskine karşı binaları sürekli kontrol ediyoruz

*Tespit çalışmaları sonrasında binalarına girmeli 

*100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık

*17 binamızda yıkım gerçekleşmişti, arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor

*İnşallah diğerlerini de ekiplerimiz sağ salim çıkaracak 

*3 bin çadırdan 750'si kuruldu

*Eşyasını alamayan vatandaşlara eşya yardımı yapılacak

*Tüm vatandaşlarımıza taşınma yardımı yapılacak 

*56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda. Ağır hasarlı binalar için taşınma yardımı yapılacak

*TOKİ, kalıcı konutların yapımı için AFAD'la koordinasyon halinde hem yerinde hem de rezerv alanlarda süreci başlattı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:

*Yaraları sarmak için buradayız 

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 

*Bu süreci hep beraber atlatacağız

*8 Milyon TL’lik acil yardım ödeneği ulaştırıldı 

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: 

*Kimse birliğimizi, kardeşliğimizi suiistimal edemez

*Provoke edenlerle ilgili 3 kişi gözaltına alındı 

Enerji Bakanı Dönmez: 

*7 bin 824 abonenin elektriği kesik, bu konuda çalışmalar sürdürülüyor

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