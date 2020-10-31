6 Bakan afet bölgesinde: 100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık

31 Ekim 2020 Cumartesi 10:31 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 11:32

İzmir'de 6.6'lık deprem… Bakanlar Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

*484 artçı sarsıntı yaşandı

*Sahada fiilen yaklaşık 5 bin arama kurtarma personeli çalışma yürütüyor

*Yıkılma riskine karşı binaları sürekli kontrol ediyoruz

*Tespit çalışmaları sonrasında binalarına girmeli

*100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık

*17 binamızda yıkım gerçekleşmişti, arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor

*İnşallah diğerlerini de ekiplerimiz sağ salim çıkaracak

*3 bin çadırdan 750'si kuruldu

*Eşyasını alamayan vatandaşlara eşya yardımı yapılacak

*Tüm vatandaşlarımıza taşınma yardımı yapılacak

*56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda. Ağır hasarlı binalar için taşınma yardımı yapılacak

*TOKİ, kalıcı konutların yapımı için AFAD'la koordinasyon halinde hem yerinde hem de rezerv alanlarda süreci başlattı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:

*Yaraları sarmak için buradayız

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

*Bu süreci hep beraber atlatacağız

*8 Milyon TL’lik acil yardım ödeneği ulaştırıldı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:

*Kimse birliğimizi, kardeşliğimizi suiistimal edemez

*Provoke edenlerle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Enerji Bakanı Dönmez:

*7 bin 824 abonenin elektriği kesik, bu konuda çalışmalar sürdürülüyor