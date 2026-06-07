AK Parti, 6 beldede gerçekleştirilen ara seçimden güçlü bir sonuçla çıktı. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından resmi olmayan sonuçları kamuoyuyla paylaştı. Yavuz, Cumhur İttifakı'nın toplam 6 beldenin 5'inde seçimi kazandığını vurgularken, kazanamadıkları tek beldede bile oylarını 5 kat artırdıklarını ifade etti.

YAVUZ'DAN ZAFER AÇIKLAMASI: 5 BELDENİN 4'Ü AK PARTİ'NİN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 6 beldede yapılan ara seçime ilişkin, "Partimizin aday gösterdiği 5 beldenin 4'ünü AK Parti kazandı." ifadesini kullandı.

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 beldede yapılan ara seçimde, AK Parti'nin aday gösterdiği 5 beldenin (Tokat Almus Bağtaşı, Tokat Reşadiye Yolüstü, Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa, Gümüşhane Merkez Tekke) 4'ünü AK Parti'nin kazandığını belirtti.

BAĞTAŞI'NDA YÜZDE 94,5 İLE EZİCİ ÜSTÜNLÜK

Sonuçlara ilişkin bilgi veren Yavuz, şunları kaydetti:

"Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde bizim de desteklediğimiz Cumhur İttifakı/MHP adayı seçimi kazanmış oldu. Tokat Reşadiye Çevrecik beldesinde ise oylarımızı 5 kat artırdık. Özetle, 6 beldenin 5'ini kazanmış olduk. Resmi olmayan sonuçlara göre, Tokat Almus Bağtaşı'nda yüzde 94,5, Tokat Reşadiye Yolüstü'nde yüzde 82, Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa'da yüzde 52, Gümüşhane Merkez Tekke'de yüzde 65, Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde (MHP) yüzde 60, Tokat Reşadiye Çevrecik beldesinde ise kazanamamış olsak da oylarımızı 5 kat artırarak yüzde 48'e çıkarttık.

YAVUZ'DAN MİLLETE TEŞEKKÜR: HİZMETKARLIK YOLUNDA DURMAYACAĞIZ

Bu sonuçlar, milletimizin partimize teveccühünün artarak devam ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor. Destekleri için milletimize müteşekkiriz. Milletimize hizmetkarlık yolunda durmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz inşallah."