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6 bin 168 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 168 kilogram sıvı metamfetamine el konuldu.

AA3 Şubat 2024 Cumartesi 11:02 - Güncelleme:
6 bin 168 kilogram metamfetamin ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Kapısı yolcu salonunda, gümrük ekiplerince yapılan yolcu analizleri ve kontroller sırasında, İran uyruklu bir kişinin eşyaları arasında şeffaf yağ şişelerine doldurulmuş şüpheli sıvı tespit edildi.

Şüpheli maddeden numune alınarak yapılan analizde, sıvının "metamfetamin" cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Operasyon sonucunda, 6 bin 168 kilogram olduğu belirlenen uyuşturucuya el konuldu.

Konuya ilişkin soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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