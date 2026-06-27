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  • 6 bin 440 personelin katıldığı operasyonda 122 tutuklama! Jandarmadan nefes kesen operasyon
Güncel

6 bin 440 personelin katıldığı operasyonda 122 tutuklama! Jandarmadan nefes kesen operasyon

İçişleri Bakanlığı, 24 ilde jandarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı narkotik operasyonlarında 202 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 122'sinin tutuklandığını açıkladı.

IHA27 Haziran 2026 Cumartesi 11:49 - Güncelleme:
6 bin 440 personelin katıldığı operasyonda 122 tutuklama! Jandarmadan nefes kesen operasyon
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Operasyonla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de desteğiyle yapılan çalışmalarda, sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; bin 25 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 440 personelin katılımıyla 24 ilde operasyonlar düzenlendi.

412 kg Uyuşturucu Madde ile 367 bin 431 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 202 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 122'si tutuklandı. 80'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" ifadeleri yer aldı.

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