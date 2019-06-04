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6 bin 801 çocuğa aile oldular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘Gönül Elçileri Projesi’nin alt projesi olan ‘koruyucu aile’ hizmeti kapsamında koruyucu aile sayısı 5 bin 555’e, hizmetten yararlandırılan çocuk sayısı ise 6 bin 801’e ulaştı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığı, “Her çocuğun bir ailesi olmalı” düşüncesinden hareketle koruyucu aile ve koruyucu ailelere yerleştirilen çocuk sayısının artması için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar sonucunda toplumda koruyucu ailelik konusunda bilgi sahibi kişi sayısı çoğalıyorken bu hizmete yönelik bilinirlik ve farkındalık her geçen gün artıyor.      

BAŞVURU E-DEVLET’TEN

Bakanlığın verilerine göre bu yıl koruyucu ailelik için başvuru sayısı 971, koruyucu aile sayısı ise 516 oldu. 629 çocuk koruyucu aile yanına yerleştirildi. Ocak-mayıs döneminde koruyucu aile olmak için en fazla başvuru 194 ile İstanbul’dan yapıldı. Çalışmalar kapsamında, koruyucu aile olmayan il kalmadı.  Koruyucu aile olmak için e-Devlet’ten başvuru yapılabiliyor. Öte yandan, aileler, engelli çocuklara da koruyucu ailelik yapabiliyor. Bakanlık, koruyucu ailelere baktıkları her çocuğun bakım, eğitim ve yetiştirilme harcamaları için aylık ücret ödüyor. Engelli çocukların bakım ücreti yüzde elli daha fazla. Görevliler, aileleri 3 ayda bir ziyaret ediyor. Bu sistemde çocuklar reşit olduktan sonra da koruyucu ailelerle yaşamaya devam edebiliyor.   

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